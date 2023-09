Downton Abbey-actrice Michelle Dockery getrouwd

Downton Abbey-actrice Michelle Dockery is getrouwd met haar vriend Jasper Waller-Bridge. Volgens Britse media vond de bruiloft zaterdag plaats in een kerk in Londen.

De 41-jarige actrice en de broer van Fleabag-bedenker Phoebe Waller-Bridge maakten hun verloving begin vorig jaar bekend met een advertentie in The Times. Het stel is sinds 2019 samen.