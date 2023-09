Pete Davidson na breuk met Chase Sui Wonders gezien met Madelyn Cline

Delen via E-mail

Pete Davidson is een maand na zijn breuk met Chase Sui Wonders gezien met Outer Banks-actrice Madelyn Cline. Volgens bronnen van Us Weekly zijn de twee aan het daten.

Het is volgens de bronnen niet duidelijk hoelang de twee al een setje zijn. De 29-jarige komiek en de 25-jarige actrice zouden eerder deze week gezien zijn bij een hotel in Beverly Hills, waar ze sliepen en ontbeten.

Davidson en Wonders gingen vorige maand na een relatie van een paar maanden uit elkaar. De reden van de breuk is niet bekend. Het nieuws kwam bijna twee maanden nadat Davidson werd opgenomen in een kliniek vanwege mentale problemen.

De komiek was eerder samen met onder anderen Ariana Grande, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski en Kate Beckinsale. Cline had eerder een relatie met Chase Stokes, haar tegenspeler in Outer Banks.