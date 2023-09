Rachel op sterfdag André Hazes: 'Ik kom tot de dag van vandaag voor jou op'

Delen via E-mail

Het is zaterdag negentien jaar geleden dat de zanger op 53-jarige leeftijd overleed. "Ik voel onze laatste kus in het ziekenhuis nog iedere dag", schrijft Hazes. "Ik kan jou niet vertellen hoe erg ik jou mis, iedere dag steeds meer. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet over jou praat en aan jou denk."