Russell Brand laat voor het eerst sinds beschuldigingen seksueel geweld van zich horen

Russell Brand heeft voor het eerst sinds hij beschuldigd is van (seksueel) wangedrag van zich laten horen. Op sociale media deelt de 48-jarige acteur en komiek een video waarin hij mensen oproept hem te steunen en zijn online kanalen te volgen.

"Afgelopen week is een buitengewone en verontrustende week geweest", begint de presentator de drie minuten durende video. Brand bedankt iedereen voor de steun en voor het "in twijfel trekken" van de informatie die ze gelezen hebben.

De acteur beschuldigt de Britse overheid van het censureren van zijn content. "Het is inmiddels bekend dat de Britse overheid grote technologieplatforms heeft gevraagd onze online inhoud te censureren en dat sommige online platforms aan dat verzoek hebben voldaan", zegt de acteur.

In de video, die Brand op meerdere sociale media gedeeld heeft, spreekt hij ook over het Trusted News Initiative. Het initiatief is een samenwerkingsverband tussen media om desinformatie aan te pakken. Brand beweert dat het initiatief bestaat om onafhankelijke media, zoals die van hem, te "targeten, controleren, verstikken en neer te halen".

Op het einde van de video roept Brand zijn volgers op hem te volgen op platform Rumble. Volgens The Guardian is Rumble een alternatief voor videoplatform YouTube, dat vooral populair is onder rechtse en conservatieve mensen. YouTube maakte dinsdag bekend de advertenties bij Brands kanaal uit te zetten. Daardoor verdient hij geen geld meer aan zijn content op het platform.