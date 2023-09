Vlogger Gio Latooy gaat door het stof vanwege rijgedrag

Delen via E-mail

Vlogger Gio Latooy heeft zijn excuses aangeboden voor video's die hij opnam terwijl hij aan het autorijden was. Hiermee is de zaak nog niet afgedaan. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de filmpjes onder de loep worden genomen.

De aanleiding van het excuus is een video waarin de Latooy zichzelf huilend filmt terwijl hij aan het autorijden is. Het is niet de eerste keer dat de vlogger met ruim 1,3 miljoen volgers een video maakt tijdens het rijden.