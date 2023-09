Jack Osbourne is getrouwd met zijn vriendin Aree

Jack Osbourne heeft het jawoord gegeven aan zijn vriendin Aree. De 37-jarige zoon van Ozzy en Sharon Osbourne deelt het blijde nieuws op Instagram.

Osbourne vroeg Aree in 2021 ten huwelijk. De mediapersoonlijkheid en zijn vrouw hebben samen een dochter: Maple. Zij werd in de zomer van 2022 geboren. Osbourne was eerder getrouwd met Lisa Stelly, met wie hij drie kinderen heeft: Pearl, Andy en Minnie. In 2018 gingen de twee uit elkaar.