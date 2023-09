Sophie Turner beschuldigt Joe Jonas van onrechtmatig meenemen kinderen

Sophie Turner heeft bij de rechter een verzoek ingediend om de kinderen die ze met Joe Jonas heeft, te kunnen meenemen naar Engeland. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die Amerikaanse media in handen hebben.

Eerder deze maand heeft de 34-jarige Amerikaanse zanger een scheiding aangevraagd. De 27-jarige Britse Game of Thrones-actrice eist nu "de onmiddellijke terugkeer van de kinderen, die onrechtmatig zijn meegenomen of onrechtmatig worden vastgehouden". Dat "onterecht vasthouden" van hun twee dochters zou woensdag zijn begonnen.

De actrice beweert dat zij en de zanger afgelopen Kerst hebben afgesproken om van het Verenigd Koninkrijk hun thuis te maken. Daar zouden ze ook een school zoeken voor hun dochter Willa. "Beiden waren enthousiast over de verhuizing van het gezin naar Engeland", is volgens Page Six in de documenten te lezen.