Australische zangeres Delta Goodrem ten huwelijk gevraagd door haar gitarist

Delta Goodrem gaat trouwen met haar vriend Matthew Copley. De gitarist van de band van de Australische zangeres vroeg haar tijdens een tripje naar Malta ten huwelijk.

De 38-jarige Goodrem heeft al zo'n zes jaar een relatie met de gitarist. Onlangs toerde het stel met de rest van de band door Europa. De zangeres, bekend van hits als Born To Try en Lost Without You, trad op in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.