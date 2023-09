Man van Nicki Minaj krijgt huisarrest na bedreigen van rapper Offset

Kenneth Petty, de man van Nicki Minaj, heeft huisarrest gekregen wegens het bedreigen van rapper Offset. De rechter veroordeelde Petty tot 120 dagen huisarrest, omdat hij met de online bedreigingen de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden.

De Amerikaan Petty is in het verleden veroordeeld wegens verkrachting. Daar heeft hij ruim vier jaar voor in de gevangenis gezeten.

Hij kreeg vorig jaar ook al een jaar huisarrest, omdat hij zich na een verhuizing naar de staat Californië niet had geregistreerd als zedendelinquent. Dat is verplicht na zijn vonnis. De rechter legde hem in 2022 een proeftijd van drie jaar op.

Petty uitte de bedreigingen in een video. Daarin staat hij met een aantal vrienden voor een hotel in New York waar Offset op dat moment zou verblijven. In het filmpje zegt hij onder meer dat Offset zijn begrafenis moet plannen. De video is in strijd met de voorwaarden van zijn proeftijd.