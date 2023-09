Ozzy Osbourne heeft laatste operatie ondergaan: 'Mijn lijf kan het niet meer aan'

De operatie die Ozzy Osbourne onlangs onderging aan zijn nek was zijn laatste. In de nieuwste aflevering van zijn podcast The Osbournes Podcast vertelt de 74-jarige rockster dat zijn lijf nog meer medische ingrepen niet aankan.

"Morgen heb ik de laatste operatie aan mijn nek", zei hij volgens het Amerikaanse magazine People in de recente aflevering, hoewel niet duidelijk is op welke datum de aflevering is opgenomen. "Het wordt de laatste operatie, want ik kan het niet meer. Hoe het ook afloopt na morgen, ik doe het niet meer. Ik kan het niet."

De ingreep aan zijn nek is de vierde sinds hij in 2019 gewond raakte bij een val in de badkamer. De Brit kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen door een ongeluk met een quad.