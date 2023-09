Jan Kooijman deelt online bewust niets over gezin: 'Dat deel is van ons'

Jan Kooijman deelt online bewust niets over zijn gezin. De acteur vindt dat sociale media "meer nare kanten hebben dan leuke".

"Door niets over mijn privéleven te posten, houd ik het gezond. Dat deel van mijn leven is van mij, of beter: van ons", zegt de 42-jarige Kooijman in een interview met Libelle.