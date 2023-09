Liam Payne kwakkelt met zijn gezondheid. De zanger moest al een tour afzeggen vanwege ziekte en werd tijdens een vakantie in Italië vorige week weer in het ziekenhuis opgenomen. Wat is er aan de hand met de voormalige One Direction-zanger?

Payne moest in augustus zijn aanstaande Zuid-Amerikaanse tour uitstellen vanwege een nierinfectie. Dat schreef hij eind augustus op Instagram. "De afgelopen week heb ik in het ziekenhuis gelegen met een serieuze nierinfectie. Dit wens ik niemand toe. Op doktersadvies moet ik nu herstellen en rusten."

De zanger liet zijn fans weten zo snel mogelijk met nieuwe data voor de tour te komen. Maar dat lijkt nu op losse schroeven te staan.

Vorige week belandde de zanger tijdens een vakantie in Italië weer in het ziekenhuis. Volgens Britse media was hij met zijn vriendin Kate Cassidy op vakantie bij het Comomeer om hun eerste jaar samen te vieren. In mei gingen er nog geruchten dat het stel niet langer samen was, maar in juni werden ze weer samen gezien.

De viering van hun liefde bleek van korte duur. De zanger werd opnieuw geplaagd door stekende pijn in zijn nieren.

Payne met zijn vriendin Cassidy in juli.

Payne werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij werd behandeld. De zanger laat zelf niets van zich horen op sociale media. Ook zijn management wil niet reageren op vragen over wat er aan de hand is.

Zijn moeder Karen Payne vertelt wel aan The Daily Mail dat ze zich hulpeloos voelt door de situatie. "We maken ons vreselijke zorgen", vertelt ze. "Hij is in Milaan en het klinkt alsof hij daar nog wel een week moet blijven. We kunnen alleen maar wachten en hopen voor het beste."

Nu, een week later, kan vriendin Cassidy wat positiever nieuws brengen. Ze is inmiddels terug in Londen waar ze zich in een video voorbereidt op de London Fashion Week. Daarin vertelt ze veel vragen te hebben gekregen over de gezondheid van haar vriend.