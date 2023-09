Matthew McConaughey doet er niet meer alles aan om privéleven af te schermen

Delen via E-mail

Matthew McConaughey heeft geen zin meer om continu bezig te zijn met het afschermen van zijn privéleven. De acteur is erachter gekomen dat hij zijn leven te veel liet beïnvloeden door zijn bekendheid.

"Levert het iets op om met twee geblindeerde wagens de paparazzi op het verkeerde been te zetten? Ja", zegt McConaughey in de podcast SmartLess. "Levert het iets op om elke dag dezelfde outfit te dragen zodat de foto's van die paparazzi er steeds hetzelfde uitzien en ze hun waarde verliezen? Ja. Ik heb dat een tijdje geprobeerd, maar ik dacht: bullshit, dit is te veel werk."