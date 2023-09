Bijou Phillips vraagt scheiding van Danny Masterson aan na veroordeling

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bijou Phillips gaat scheiden van haar man Danny Masterson. De acteur werd twee weken terug veroordeeld tot dertig jaar cel wegens verkrachting.

Phillips steunde haar man nog tijdens de rechtszaak. Zo schreef ze net als Mastersons oud-collega's Mila Kunis en Ashton Kutcher een brief aan de rechter ter verdediging van de acteur.

Nadat haar echtgenoot tot dertig jaar cel werd veroordeeld, zou Phillips zo hard hebben gehuild dat de rechter haar verzocht zich te herpakken of de rechtszaal te verlaten. Masterson gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling.

De Amerikaan, vooral bekend van de serie That '70s Show, werd eerder schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting. De 47-jarige acteur zou tussen 2001 en 2003 twee vrouwen seksueel hebben misbruikt in zijn huis in Hollywood.