Wat hebben Máxima, Amalia, Alexia en Willem-Alexander aan op Prinsjesdag?

Prinsjesdag draait om de troonrede en de presentatie van de miljoenennota en rijksbegroting, maar veel mensen kijken ook reikhalzend uit naar de kledingkeuze van de koninklijke familie. We zetten de outfits van Máxima, Amalia, Alexia en Willem-Alexander op een rij.

Máxima draagt een mantel en pantalon van de Nederlandse ontwerper Claes Iversen, vertelt Josine Droogendijk van Modekoningingmaxima.nl aan NU.nl. "We zien de koningin bij officiële gelegenheden vaak in een klassieke lange jurk. Daarom is de pantalon verrassend. Maar wat Máxima ook draagt, het voelt altijd heel logisch aan."

Droogendijk omschrijft het als "een moderne abrikooskleurige set met een jarenzeventigvibe". Op haar hoofd draagt de koningin volgens haar een handgemaakte en -geschilderde bloem van Berry Rutjes.

De kleding vormt altijd de basis en het hoofddeksel of de haaraccessoire wordt daarbij bedacht, zegt Droogendijk. "Het is een mooi passend geheel, al zijn de kleding en de haaraccessoire van twee verschillende ontwerpers."

Foto: NL Beeld

Prinsessen bestelden hun jurken online

Prinses Amalia heeft gekozen voor een jurk die qua kleur in de buurt komt van koningsblauw. "De kledingkeuze van Amalia is minder spannend dan die van Máxima en Alexia. Maar ik vind het wel een jurk die goed bij haar past", zegt Droogendijk.

"Het is geen couture, dus niet speciaal voor haar ontworpen. De jurk is van het merk Safiyaa, dat online te bestellen is. Het hoedje van Amalia komt uit de kast van haar moeder en hetzelfde geldt voor de sieraden."

Kleur past bij de schouwburg

Voor prinses Alexia is het haar eerste Prinsjesdag. Zij draagt een jurk van het merk Zhivago met een opvallende cape.

"Ook deze jurk is online verkrijgbaar en is dus niet speciaal voor de prinses gemaakt. Het is een jurk die nog geen 650 euro kost. Voor koninklijke begrippen is dat een schijntje. Vooral de cape is een blikvanger en de kleur past goed bij de inrichting van de Koninklijke Schouwburg", zegt Droogendijk. Net als haar oudere zus draagt Alexia juwelen die zij van haar moeder heeft geleend.

Koning Willem-Alexander draagt elke Prinsjesdag hetzelfde: een grijze pantalon, grijs gilet en zwart jacquetjasje. Wel opvallend was dat de koning een leesbril droeg tijdens het voorlezen van de troonrede. "Nu we hem hebben gezien mét leesbril, denk ik dat we dat vaker gaan zien."