Adele voedt geruchten over huwelijk: 'Mijn echtgenoot is hier vanavond'

Adele maakt er geen geheim van dat ze gelukkig is in de liefde. Maar details over haar relatie met Rich Paul houdt ze het liefst buiten de publiciteit. Toch voedt de zangeres nu zelf geruchten over een mogelijk huwelijk: ze heeft hem haar echtgenoot genoemd.

Adele deinst er niet voor terug om tijdens haar concertreeks in Las Vegas het publiek in te duiken en contact te maken met haar fans. De gesprekjes die ze daar voert, leiden nog weleens tot een video die viraal gaat op sociale media. Want de zangeres doet dan regelmatig opvallende uitspraken.

Zo ook afgelopen weekend. Een vrouw vraagt grappend of Adele met haar wil trouwen. "Je kunt niet met me trouwen. Ik ben hetero, lieve schat. En mijn echtgenoot is hier vanavond", reageert Adele. Als de fan haar vraagt of ze het niet toch wil proberen, zegt de zangeres lachend: "Ik wil het niet proberen. Ik ben met Rich. Je bent gek. Laat me met rust."

Een filmpje van het gesprek gaat al snel viraal op TikTok. Fans merken meteen op dat ze het woord 'echtgenoot' voor Paul gebruikt. Onlangs noemde ze hem nog haar vriend. Het is niet duidelijk of Adele daadwerkelijk suggereert dat ze getrouwd is of dat ze het woord losjes gebruikt, omdat de fan het over trouwen had.

Is de diamantring een verlovingsring of niet?

Het is niet de eerste keer dat geruchten over een huwelijk tussen Adele en de steenrijke sportmanager de ronde doen. Al in februari 2022, als het stel net een jaar samen is, wordt Adele met een grote diamantring gezien. Daarvan wordt gedacht dat het een verlovingsring is. Adele weigert in The Graham Norton Show te ontkennen of bevestigen dat ze verloofd is.

Enkele maanden later ontkent ze het wel in een interview met Elle. "Ik ben niet getrouwd, maar gewoon verliefd. Ik ben zo blij als maar mogelijk is. Ik ben niet verloofd, maar ik hou gewoon van chique juwelen", grapt ze.

In februari 2023 leidt de bewuste diamantring weer tot geruchten. Dit keer worden de geruchten bevestigd door anonieme bronnen rondom het stel. Adele en Paul zouden van plan zijn in de zomer te trouwen. Als dat klopt, zou het qua tijd kunnen kloppen dat Adele inderdaad onlangs in het huwelijksbootje is gestapt.

Of ze elkaar nu wel of niet het jawoord hebben gegeven, Adele lijkt in ieder geval zeker van een toekomst met Paul. "Ik wil zeker weten meer kinderen. Ik ben een huismoeder en een matriarch. Een stabiel leven helpt me met mijn muziek."