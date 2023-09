André Hazes denkt dat het goed kan komen met Roxeanne: 'Geen hekel aan haar'

André Hazes denkt dat het tussen hem en zijn zus Roxeanne nog wel goed kan komen. De twee hebben al een tijdje een bekoelde relatie met elkaar. "Mensen begrijpen niet dat wat ze in de media zien, het topje van de ijsberg is."

In de jubileumeditie van het tijdschrift LINDA., die woensdag verschijnt, krijgt Hazes de vraag of hij denkt dat het tussen hem en zijn zus nog goed komt. "Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb geen hekel aan haar, en ik denk omgekeerd ook niet. Dus ja, het zou goed kunnen komen", antwoordt hij.

De broer en zus hebben al een tijdje een bekoelde relatie met elkaar. Toen Roxeanne vorig jaar "trauma's uit haar jeugd" deelde in het programma Beste Zangers, nam de zanger het op voor zijn moeder Rachel.

"Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen", schreef hij toen. "Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren en ik kan mij als een van jouw twee kinderen totaal niet vinden in de beweringen die er over je gedaan zijn."

'Mijn moeder kan ineens veranderen in allermoeilijkste vrouw ter wereld'

Ook met Rachel, die momenteel een juridisch conflict heeft met Roxeanne, heeft André een moeizame relatie. "Weet je wat het is, ik vind mijn moeder echt de allerleukste vrouw ter wereld. Toen ik tijdelijk bij haar woonde, was ze zo warm en lief. Tegelijkertijd kan ze ineens een totaal andere vrouw worden, namelijk de allermoeilijkste ter wereld. Dat maakt het heel lastig", zegt hij in het tijdschrift.