Overvaller van Mark Gillis gaat in hoger beroep

Een van de twee overvallers van Mark Gilles heeft hoger beroep aangetekend. Vorige week is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

De advocaat van de realityster zegt nu dat in ieder geval een van de twee veroordeelden beroep heeft aangetekend. Het Openbaar Ministerie (OM) en Gillis gaan volgens de raadsman niet in hoger beroep.

Mark Gillis, die net als zijn vader Peter bekend is van de SBS-realityserie Massa is Kassa, is in november 2021 op brute wijze overvallen.