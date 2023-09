Nicol Kremers voor rechter om weigeren bloedtest na mogelijk rijden onder invloed

Nicol Kremers moet in oktober voor de rechter verschijnen omdat ze afgelopen maart een bloedtest heeft geweigerd. De ex van realityster Peter Gillis werd toen aangehouden omdat ze mogelijk onder invloed achter het stuur zat.

Volgens het AD maakte Kremers een "emotionele, verdrietige en angstige indruk" op de agenten toen ze in maart werd aangehouden, maar ze weigerde een bloedproef af te laten nemen. Daardoor kon niet worden vastgesteld of, en zo ja, hoeveel ze had gedronken of dat ze drugs had gebruikt. Het OM bestempelt dit als een misdrijf dat doorgaans zwaarder wordt bestraft dan het rijden onder invloed zelf.