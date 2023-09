Halle Berry boos op Drake om gebruik 'slijmfoto': 'Voelt als een middelvinger'

Een slijmdouche krijgen op tv en dan ruim tien jaar later met de foto's ervan geconfronteerd worden. Dat overkwam Halle Berry. De actrice is boos op rapper Drake, die haar foto gebruikt voor zijn nieuwe single Slime You Out.

Ter aankondiging van zijn nieuwe single gebruikt Drake een foto van Berry die werd gemaakt tijdens de Nickelodeon Kids’ Choice Awards in 2012. Op de foto is het gezicht van de actrice bedolven onder een laag groene slijm.

Als Berry vlak na het verschijnen van de single een cryptisch bericht op Instagram plaatst, denken fans al snel dat het over Drake gaat. "Soms moet je de volwassenere man zijn, zelfs als je een vrouw bent", schrijft ze. Haar volgers vragen haar vervolgens naar haar mening over de foto die Drake gebruikt.

"Hij heeft geen toestemming gekregen. Dat is niet cool. Ik had meer van hem verwacht", schrijft Berry in een reactie op een volger. "Vandaar mijn bericht vandaag. Als mensen die je bewondert je teleurstellen, moet je volwassener zijn en verder gaan."

Als een volger tegen Berry zegt dat Drake geen toestemming hoeft te vragen omdat de foto van Getty Images is, reageert ze fel. "Hij heeft me toestemming gevraagd en ik zei nee. Waarom zou je het vragen als je toch van plan bent te doen waar je zin in hebt. Dat voelt als een middelvinger naar mij. Snap je het nu?"