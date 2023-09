John Legend en Chrissy Teigen hebben trouwbeloften vernieuwd in Italië

Delen via E-mail

John Legend en Chrissy Teigen hebben hun trouwbeloften vernieuwd. Dat deden ze in het Passalacqua Hotel bij het Comomeer in Italië, waar ze tien jaar geleden trouwden.

Dit keer waren ook hun kinderen Luna, Miles, Esti en Wren erbij. Amerikaanse media schreven al dat het stel de trouwbeloften zou vernieuwen in Italië.

Teigen bevestigt het nieuws via Instagram door een screenshot van een chat met haar goede vriendin Brooklyn te delen. Als Brooklyn vraagt of ze hun trouwbeloften vernieuwen, wil Teigen het eerst niet zo noemen, omdat ze dat afgezaagd vindt. "Maar zo klinkt het wel, hè?", geeft het model toe, waarop Brooklyn bevestigend antwoordt. Teigen geeft zich er dan maar aan over.