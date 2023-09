Russell Brand door vier vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag

Russell Brand wordt door vier vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat meldt The Sunday Times zaterdag. Een van de vrouwen zou destijds zestien jaar zijn geweest.

The Sunday Times deed samen met The Times en Channel 4 onderzoek naar Brand. Hij wordt door de vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksuele agressie en misbruik. Het wangedrag zou hebben plaatsgevonden in een periode van zeven jaar, tussen 2006 en 2013.

De komiek en acteur had eerder al aangekondigd dat iemand met "agressieve beschuldigingen" over hem naar buiten zou komen.

Brand stelde in een video op YouTube dat hij vrijdag "extreem verontrustende brieven" heeft gekregen van een "mainstream mediabedrijf" en een krant. Hierin zouden "zeer ernstige beschuldigingen staan" waar volgens de acteur niets van waar is. Hij refereert wel aan zijn eigen "promiscue gedrag" in het verleden. "Maar alle relaties die ik had waren wederzijds", voegt hij daaraan toe.