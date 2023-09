Hugh Jackman en zijn vrouw gaan scheiden na huwelijk van 27 jaar

Hugh Jackman en zijn vrouw Deborra-Lee Furness gaan na een huwelijk van 27 jaar uit elkaar. Het stel heeft een scheiding aangevraagd, zo hebben de twee in een verklaring aan het tijdschrift People laten weten.

"We zijn gezegend dat we bijna drie decennia samen als man en vrouw in een prachtig, liefdevol huwelijk hebben geleefd", laat het stel weten. "Onze reis verandert nu en we hebben besloten uit elkaar te gaan om allebei onze eigen groei achterna te gaan."