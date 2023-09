Sia was depressief na scheiding: 'Lag drie jaar lang in bed'

Sia ging na haar scheiding van filmmaker Erik Anders Lang door een depressieve periode. "De scheiding gooide mijn leven overhoop."

In 2016 besloten de zangeres en de Nederlandse filmproducent na een huwelijk van twee jaar uit elkaar te gaan. "Dat was zo'n donkere tijd dat ik drie jaar lang in bed lag, echt heel erg depressief", zegt de 47-jarige Sia in The Zane Lowe Show.

"En ik kon in die periode niet echt iets doen", vervolgt de Chandelier-zangeres. Daarmee doelt ze op het schrijven van nieuwe liedjes. "En toen begon ik weer, gewoon kleine stukjes hier en daar, maar het was echt moeilijk om me uit bed te krijgen."

"Uiteindelijk bleek dat we genoeg nummers hadden om een album te maken, genoeg goede nummers", vertelt de zangeres over haar nieuwe album. Reasonable Woman komt in het voorjaar van 2024 uit. Het is de eerste plaat van Sia sinds acht jaar.