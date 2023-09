Acteur Jonas Smulders vorig jaar vader geworden van dochter

Acteur Jonas Smulders heeft een bijna elf maanden oude dochter. De 29-jarige acteur heeft de afgelopen tijd weinig gewerkt om zoveel mogelijk bij zijn kind te zijn.

"De liefde in mijn leven bestaat op dit moment uit twee dames", zei Smulders in het NPO Radio 1-programma Kunststof. "Eentje van bijna elf maanden. En mijn vriendin Isabella, tevens de producent van mijn nieuwe korte film."

Smulders is bekend van rollen in films als Jongens (2014), De Oost (2021) en Forever Rich (2021). Zijn nieuwe film Luka draait vanaf donderdag in de bioscopen. In het drama speelt hij een jonge ambitieuze soldaat die zich vestigt in een fort waar heldhaftige krijgers de overblijfselen van de beschaving verdedigen.