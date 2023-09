Gwen van Poorten en haar vriend gaan trouwen

Gwen van Poorten is ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Het aanzoek vond plaats in Sedona in de Amerikaanse staat Arizona.

Het stel was in de Verenigde Staten voor het festival Burning Man, dat eerder deze maand te maken had met noodweer. Het afgelegen festivalterrein in de woestijn veranderde door zware regenval in een grote modderpoel. Van Poorten koos ervoor om te blijven omdat het "te mooi was om te missen", schreef ze eerder op Instagram. "Het was een avontuur om nooit meer te vergeten. Niet in woorden te beschrijven."