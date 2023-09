Jan Dulles getrouwd met vriendin Caroline: 'Onlosmakelijk met elkaar verbonden'

Delen via E-mail

Jan Dulles is woensdag getrouwd met zijn vriendin Caroline. De 48-jarige zanger en zijn 32-jarige partner gaven elkaar het jawoord in Volendam.

De twee zijn getrouwd op de geboortedag van hun overleden dochter. In december 2020 overleed de drie maanden oude Donna aan een scheurtje in haar middenrif.

De zanger deelt via Instagram een aantal foto's van de besloten bruiloft. "Komt tijd, komt raad. Wat ons breken wil, is wat ons sterker maakt. Vandaag is onze trouwdag. De geboortedag van onze dochter Donna", schrijft Dulles bij de foto.