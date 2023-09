Bonnie St. Claire na huwelijk van 19 jaar gescheiden: 'Gunnen elkaar het beste'

Bonnie St. Claire en Anne Jan Jongbloed zijn na een huwelijk van negentien jaar uit elkaar.

De 73-jarige zangeres bevestigt woensdag op Instagram, na berichtgeving van Story, dat zij en haar 54- jarige man onlangs hebben besloten ieder hun "eigen weg te gaan".

Volgens St. Claire is de beslissing "in goed overleg" genomen. "Zonder ruzies en er is bij beiden ook geen ander in het spel. Zo kan het dus ook. We gunnen elkaar oprecht het allerbeste."

De zangeres en Jongbloed gaven elkaar in 2004 het jawoord in een uitzending van Shownieuws. Het koppel werd in de echt verbonden door zangeres Imca Marina.

De twee blijven contact houden. "Anne Jan heeft inmiddels een eigen woning, en aangezien die vlak bij zee is, was ik daar de afgelopen tijd met het mooie weer zelfs regelmatig te vinden. En Anne Jan gaat ook nog regelmatig mee naar mijn optredens. Dus we verliezen elkaar niet uit het oog."