Rapper Nelly en r&b-zangeres Ashanti zijn weer een stel

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nelly en Ashanti zijn weer samen. Na maandenlange geruchten bevestigt de 48-jarige Amerikaanse rapper dat hij inderdaad weer een relatie heeft met de 42-jarige Ashanti.

De twee zijn verrast dat ze weer bij elkaar zijn, vertelt Nelly in de podcast Boss Moves with Rasheeda. "Het was niet gepland."