Francis van Broekhuizen wil het rustiger aan doen: 'Zit tegen overwerktheid aan'

Zangeres en televisiepersoonlijkheid Francis van Broekhuizen wil wat gas terugnemen. Broekhuizen merkt dat ze het rustiger aan moet doen, omdat ze zich overwerkt begint te voelen.

"Het begint allemaal een beetje te veel te worden", vertelt Van Broekhuizen aan Privé. "Je kunt wel zegen dat ik ondertussen tegen een soort van overwerktheid aan zit."

Van Broekhuizen is nog bezig met de opnames van een documentaire over het katholieke bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk. Daarna wil de zangeres, die afgelopen weekend nog meedeed aan Dagboek van een herdershond live, meer rust inplannen.

"Begrijp me goed: alles wat ik mag doen, vind ik superleuk. Ik moet het alleen beter gaan plannen. Tijd voor een nieuw punt in mijn leven, want ik ben doodmoe en me ervan bewust dat ik op dit tempo niet door kan gaan. En ik heb de laatste maanden veel te weinig tijd kunnen besteden aan mijn vrouw Jacqueline en de familie."