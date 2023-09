Ariana Grande stopte in 2018 met botox en fillers: 'Ik wilde me verstoppen'

Ariana Grande heeft in haar jongere jaren veel lipfillers en botox gebruikt. De zangeres stopte er in 2018 mee, vertelt ze in een make-uptutorial van Vogue

"Ik had heel veel lipfillers door de jaren heen en botox", vertelt ze wanneer ze haar lippen verzorgt. "Ik ben in 2018 gestopt, omdat ik het gewoon te veel vond. Ik wilde me verstoppen."

Tijdens het vertellen over haar cosmetische ingrepen wordt de zangeres emotioneel. "Lange tijd ging schoonheid voor mij over verbergen. En nu heb ik het gevoel dat dat misschien niet meer zo is sinds ik ben gestopt met fillers en botox."

"Als je op jonge leeftijd aan zoveel meningen wordt blootgesteld, en vooral als mensen als je jong bent dingen zeggen over je uiterlijk, is het echt moeilijk om te weten wat het waard is om naar te luisteren en wat niet", zegt de zangeres, die al op zestienjarige leeftijd beroemd werd.

Grande legt uit dat ze zich voorheen verstopte achter make-up. "Ik denk dat naarmate ik ouder word, ik niet wil dat dit de bedoeling is", zegt ze. "Ik zie het nu als zelfexpressie en het accentueren van wat er is."