Monique Smit is woensdag bevallen van een dochter. Het is het derde kind van de zangeres en presentatrice en haar vriend Martijn Molleman.

In april maakten Smit en haar partner bekend dat er een derde kindje op komst was. Het stel had al twee zoontjes, Noah (2015) en Luca (2019). Molleman heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.