Overvallers realityster Mark Gillis veroordeeld tot celstraf van vijf jaar

De rechtbank van Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het overvallen van realityster Mark Gillis. Een derde verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Mark Gillis, net als zijn vader Peter bekend van de SBS-realityserie Massa is Kassa, werd in november 2021 op brute wijze overvallen. Dat gebeurde toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel aankwam.