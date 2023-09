Ozzy Osbourne moet opnieuw geopereerd worden: 'Ik heb heel veel pijn'

Ozzy Osbourne moet binnenkort worden geopereerd aan zijn rug. De 74-jarige zanger heeft "heel veel pijn", vertelde hij dinsdag in de podcast Return of the Osbournes.

Osbourne worstelt al jaren met zijn gezondheid. In 2019 maakte hij een lelijke val in de badkamer. Daardoor kreeg hij weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen bij een ongeluk met een quad. De Brit, die ook lijdt aan de ziekte van Parkinson, werd de afgelopen jaren daarom meerdere keren geopereerd.

De problemen in zijn nek zijn naar eigen zeggen opgelost, maar nu heeft de rockster last van zijn ruggenwervels. Bij de volgende operatie wordt een metalen staaf in zijn rug geplaatst. Osbourne hoopt dat hij na deze operatie weer wat "mobieler" wordt.