Calvin Harris getrouwd met vriendin Vick Hope

Calvin Harris is afgelopen zaterdag getrouwd met zijn vriendin Vick Hope. Het koppel gaf elkaar het jawoord op een groot landgoed in het Britse Alnwick, meldt People

De 39-jarige dj en de 33-jarige radiopresentatrice begonnen in januari 2022 met elkaar te daten. Volgens de Britse krant The Sun trad onder meer Nile Rodgers op voor de bruiloftgasten.

In mei 2022 werd Hope met een diamanten ring gezien op de Chelsea Flower Show in Londen. Toen ze van Hello! Magazine de vraag kreeg wanneer de bruiloft zou plaatsvinden, antwoordde Hope dat zij haar privéleven liever niet met de buitenwereld deelt. Op een enkele foto van het koppel na is online niet veel over de relatie te vinden.