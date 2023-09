GTST-actrice Robin Martens bevallen van zoon

Delen via E-mail

Robin Martens is voor de tweede keer moeder geworden. De 31-jarige actrice uit Goede Tijden, Slechte Tijden is afgelopen zaterdag van zoon Jafaní bevallen, deelt ze maandag op Instagram.

"Dit gevoel is opnieuw weer onbeschrijfelijk. De liefde die je voelt als je kindje geboren wordt, is zo ontzettend bijzonder", schrijft Martens bij een paar foto's van haar gezin.

De actrice en haar vriend Benjamin kregen in augustus 2021 al dochter Makéna. Het meisje is volgens Martens "megalief" voor haar broertje. "Ik ben zo dankbaar voor zo een leuk, knuffelig, lief, blij meisje als jij in mijn leven." Eerder liet Martens al weten dat ze het liefst drie kinderen wil.