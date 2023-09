Sander Schimmelpenninck voor de eerste keer vader geworden

Sander Schimmelpenninck is voor het eerst vader geworden. De 39-jarige journalist laat op Instagram weten dat zijn vriendin Lotta maandagochtend is bevallen in een Zweeds ziekenhuis.

In mei maakte Schimmelpenninck in de podcast Zelfspodcast bekend vader te worden. "Ik heb een hoogtepunt. Ik word namelijk vader", zei hij toen tegen zijn collega en goede vriend Jaap Reesema. De journalist voegde daaraan toe dat hij "toe is aan een volgende stap in zijn zevenjarige relatie met zijn vriendin Lotta".

Schimmelpenninck liet in 2021 weten dat hij een huis had gekocht in de Zweedse stad Göteborg, waar hij samen met Lotta ging wonen. Hij maakte toen duidelijk dat hij Nederland niet voorgoed zou verlaten en dat hij zijn tijd fiftyfifty tussen de landen blijft verdelen.