Acteurs Kutcher en Kunis onder vuur na steun aan veroordeelde collega

Ashton Kutcher en Mila Kunis hebben weinig vrienden en fans meer over, na hun steunbrief aan de inmiddels veroordeelde acteur Danny Masterson. Het Amerikaanse koppel bood excuses aan, maar er komt steeds meer over de twee naar buiten.

Danny Masterson, vooral bekend door zijn rol als Steven Hyde in That '70s Show, werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. De acteur is schuldig bevonden aan twee verkrachtingen, die plaatsvonden tijdens de hoogtijdagen van de populaire comedyserie.

Voordat de rechter dit vonnis uitsprak, vroeg de familie van Masterson aan (oud-)vrienden en collega's van de acteur om een steunbrief te schrijven. Die brieven waren bedoeld om een indruk van Masterson als mens te geven. Hiermee hoopte de familie de rechter de andere kant op te bewegen.

In totaal zijn er bijna vijftig brieven geschreven, ook door Ashton Kutcher en Mila Kunis. Zij speelden jarenlang samen met Masterson in de That '70s Show. Ook andere acteurs uit de sitcom, zoals Debra Rupp (Kitty) en Kurtwood Smith (Red), stelden zo'n brief op.

"Hij is een rolmodel, ik zag hem als mijn mentor", schrijft Kutcher in de brief. "Ik ben nooit verzeild geraakt in het typische Hollywoodleven vol drugs. Dat heb ik allemaal aan Danny te danken. Elke keer als we in aanraking kwamen met iemand die drugs gebruikte, maakte hij duidelijk dat we ver weg moesten blijven van diegene." De acteur stelt ook dat Masterson "geen bedreiging voor de samenleving is".

Kunis met Masterson in 2006. Foto: Getty Images

Kunis beschouwde Masterson als een oudere broer, schrijft ze in haar brief. "Zijn standvastigheid in het wegblijven van drugs heeft niet alleen mij, maar ook andere vrienden en collega's geïnspireerd." Ook anderen prijzen het gegeven dat Masterson fel tegen drugs was. Daarmee hoopten ze de rechter te doen inzien dat het onwaarschijnlijk was dat de acteur zijn slachtoffers had gedrogeerd.

Maar zonder resultaat, want de rechter ging daar niet in mee. Masterson werd schuldig bevonden en zit de komende jaren in de gevangenis. "Dit soort getuigenissen zorgen er eerder voor dat een straf zwaarder wordt dan lichter", stelt de Amerikaanse advocaat Tre Lovell.

De steunbrieven, die uitlekten via The Hollywood Reporter, leveren talloze verontwaardigde en negatieve reacties op. Met de positieve woorden zouden Kutcher, Kunis en de andere brievenschrijvers voorbij gaan aan de slachtoffers. En dat terwijl Kutcher een organisatie heeft opgericht die zich inzet tegen seksueel misbruik van kinderen.

Kutcher en Kunis publiceren na de verontwaardigde reacties een video waarin ze hun excuses aanbieden "voor de pijn die ze met hun brief hebben veroorzaakt". "De brieven waren alleen bedoeld voor de rechter. Het is niet onze bedoeling om het verhaal van de slachtoffers weg te wuiven. Als we iemand dat gevoel wel hebben gegeven, dan spijt ons dat", zegt het tweetal. "We steunen iedereen die ooit een slachtoffer is geweest van seksueel misbruik."

0:59 Afspelen knop Kutcher en Kunis over steunbrief aan Masterson: 'Trekken juridisch systeem niet in twijfel'

Met de video is de kous niet af. Chrissie Bixler, de ex van Masterson, zegt over kwalijke informatie te beschikken die ook gevolgen kan hebben voor Kutcher. Bixler had in de jaren negentig een relatie met Masterson en is een van de vrouwen die hem beschuldigde van verkrachting.

"Ik ken geheimen die je einde kunnen betekenen. Je stond op de speaker toen Danny op 21 februari 2001 met je belde. Ik hoorde jullie plannetje en als je het mij vraagt ben je net zo ziek als je 'mentor'." De jury oordeelde echter dat Bixler te weinig bewijs had voor haar beschuldigingen tegen Kutcher.

Met 21 februari doelt Bixler op avond dat Ashley Ellerin, de ex van Kutcher, werd vermoord. Kutcher trad op als getuige in de zaak, waarvan de dader later werd gevonden. Die avond wilde de acteur Ellerin ophalen, maar hij trof haar niet thuis. Wel zag hij rode wijn op de vloer. Dat bleek later om Ellerins bloed te gaan. Bixler zegt niet welke informatie ze over de bewuste avond heeft.

Ook richt Bixler woorden aan Kutchers partner Kunis. "Ik hoop dat je verwerkt wat je als kind hebt meegemaakt op de set van That '70s Show." Kunis was pas veertien jaar toen ze werd gecast. Bixler verwijst naar diverse interviews uit die tijd, waarin Kutcher onder meer zegt dat hij als negentienjarige heeft gewed dat hij met Kunis zou zoenen.