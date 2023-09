Acteur Chris Evans is getrouwd met actrice Alba Baptista

De Portugese Baptista maakte in 2020 haar Hollywood-debuut in de Netflix-serie Warrior Nun, waarin ze de hoofdrol speelt. Ook was de actrice te zien naast Lesley Manville en isabelle Huppert in de comedy Mrs. Harris goes to Paris. Evans is het bekendst van zijn rol als superheld Captain America en was recent ook te zien in de actiefilm The Gray Man.