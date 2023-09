Joe Jonas over breuk met Sophie Turner: 'Geloof niets wat ik niet heb gezegd'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Joe Jonas heeft zich zaterdag tijdens een optreden uitgelaten over zijn breuk met actrice Sophie Turner. De Jonas Brothers-zanger bedankt iedereen voor hun liefde en steun.

Tijdens een optreden in Los Angeles nam de zanger even de tijd om op de scheiding te reageren: "Het was een zware week. Ik wil alleen maar zeggen: als je het niet van mij hoort, geloof het dan niet. Oké?"