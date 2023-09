Eva Jinek is moeder geworden van dochter Salo: 'Ons eigen zondagskind'

Delen via E-mail

Eva Jinek is moeder geworden van een dochter, deelt ze vrijdagmiddag op Instagram . Zij en haar vriend Dexter hebben hun tweede kind de naam Salo Leonora gegeven.

"Ons eigen zondagskind is er! Op 3 september is ze geboren: Salo Leonora van der Voorn. Onbeschrijfelijk lief, we willen haar allemaal opvreten", schrijft de 45-jarige presentatrice.