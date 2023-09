Joey Veerman wordt nacht na Oranje-interland vader van zoon Frenkie

Oranje-international Joey Veerman is afgelopen nacht vader geworden van zoon Frenkie Joe. De middenvelder kwam donderdagavond nog in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland.

Kort na de 3-0-overwinning van Oranje kreeg de 24-jarige Veerman te horen dat zijn vriendin Chantalle Schilder ieder moment kon bevallen. In de nacht werd hun zoontje geboren.

Opvallend genoeg kwam Veerman na rust in de ploeg voor zijn teamgenoot Frenkie de Jong. Enkele uren later kwam zijn zoon ter wereld.

Veerman is vrijdag niet aanwezig op de training van bondscoach Ronald Koeman. De selectie vliegt aan het einde van de ochtend naar Dublin, waar Ierland zondag de volgende tegenstander in de EK-kwalificatie is. Zaterdag sluit Veerman weer aan.

Oranje is dankzij de zege gestegen naar de tweede plaats in groep B achter koploper Frankrijk. De eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland.