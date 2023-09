Hans de Booij van caravan naar appartement verhuisd: 'Kan niet waar zijn'

Hans de Booij is ingetrokken in zijn nieuwe woning in het Brabantse Fijnaart. De zanger vertelde in juni aan De Telegraaf dat hij al enkele maanden in caravan woonde omdat hij de huur van zijn appartement niet meer kon betalen.

De 65-jarige De Booij, bekend van hits als Annabel en Ik hou van alle vrouwen, kon door de coronacrisis en na een besmetting met het virus lange tijd niet werken. De zanger raakte hierdoor in financieel zwaar weer.

Vastgoedondernemer Gerard van der Horst bood hem een huis aan na het verhaal van De Booij gelezen te hebben. Nu woont de zanger in zijn nieuwe woning.

"Ik dacht: dat kan niet waar zijn!", vertelt de zanger in De Telegraaf. "Gerard zei dat ik er begin september in kon en dat ik een jaar geen huur, gas en elektriciteit hoef te betalen. Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden, maar nee! Ik heb Gerard een paar dagen later ontmoet en hij heeft me het huis laten zien."

"Ik had mijn twee koffers met kleding, en natuurlijk een tandenborstel en een scheerapparaat. Kleding wassen kon nauwelijks. Ik droeg bijna elke dag hetzelfde", vertelt De Booij over zijn oude woonsituatie.