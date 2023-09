Zanger Charlie Puth vraagt vriendin Brooke Sansone ten huwelijk

Charlie Puth en zijn vriendin Brooke Sansone zijn verloofd. De zanger vroeg de influencer ten huwelijk in New York.

"Ik ben naar New York gevlogen om mijn beste vriendin ten huwelijk te vragen. En ze zei ja", schrijft Puth donderdag op Instagram bij een foto waarop het stel proost met een glas wijn. Ook deelt de zanger een foto van de verlovingsring die zijn vriendin van hem heeft gekregen.

"Ik ben de gelukkigste en beste versie van mezelf en dat is allemaal dankzij jou", richt hij zich tot Sansone. "Ik hou voor altijd van je."

De 31-jarige Puth en 23-jarige Sansone werden in september 2022 voor het eerst samen gezien op een festival in New York. Kort daarna vertelde de zanger in The Howard Stern Show dat hij inderdaad een relatie heeft met de marketingmanager en mode-influencer.

Ze kennen elkaar al lange tijd: volgens Puth is Sansone een familievriendin. "Het is fijn om iemand aan mijn zijde te hebben die al zo lang in mijn leven is", vertelde de zanger.

Puth brak in 2015 door met het duet Marvin Gaye, dat hij zong met Meghan Trainor. Daarna scoorde hij een grote hit met See You Again, een eerbetoon aan de overleden acteur Paul Walker waarop ook Wiz Khalifa te horen is.