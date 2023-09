Al Pacino (83) weer vrijgezel, ex (29) wil voogdij over pasgeboren zoon

Delen via E-mail

Acteur Al Pacino (83) en zijn vriendin Noor Alfallah (29) gaan uit elkaar. Alfallah wil de fysieke voogdij over hun pasgeboren zoon, meldt The Blast . De entertainmentwebsite heeft rechtbankpapieren in handen.