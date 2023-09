Roxeanne Hazes beschuldigt moeder Rachel van het opnemen van gesprekken

Roxeanne Hazes zegt dat haar moeder Rachel Hazes gesprekken heeft opgenomen rondom de rechtszaak waarin de familie verwikkeld is. Vandaag diende het hoger beroep waarmee Rachel wil afdwingen dat Roxeanne alsnog verklaart over de periode waarin zij besliste over haar moeders financiën.

Rachel beweert dat ze duizenden euro's is verloren in de periode dat Roxeanne samen met Marieke van Beek en Rob Israël met een volmacht haar financiën beheerde. Rachel kampte toen met een mentale inzinking.

In juni 2022 veegde de rechter het verzoek om het drietal te laten verklaren over betalingen grotendeels van tafel. Ze mag hen alleen horen over een betaling van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. Rachel ging tegen deze beslissing in beroep. Dat hoger beroep kwam vandaag voor de rechter.

Roxeanne was daar niet bij aanwezig, maar deelde een verklaring op Instagram. "Ze wenst nog steeds een voorlopig getuigenverhoor met vragen waarvan nu blijkt dat ze zelf de antwoorden al die tijd al kende. Kort geleden is namelijk gebleken dat ze zelfs jarenlang iedereen getapet heeft", schrijft ze.

Haar advocaat bevestigt dit in de rechtbank: "Alles blijkt getapet te zijn. Wat gaat een voorlopig getuigenverhoor de partijen verder brengen?"

Roxeanne Hazes: 'Ik weiger dit te voeden'

"Gelukkig heb ik de keuze om niet aanwezig te zijn", vervolgt Roxanne. "Het doet me verdriet dat Marieke en Robert, die mij zeer dierbaar zijn en ooit ook mijn moeder dierbaar waren, deze keuze niet hebben. Zij moeten vandaag opnieuw in de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen aantoonbare leugens."

Roxeanne zegt dat ze er vertrouwen in heeft dat de rechter tot dezelfde conclusie komt als de vorige keer en dat het juridische systeem hier niet verder mee belast moet worden. "Ik weiger dit te voeden en hier nog meer aandacht aan te geven. Uit respect voor het hof geef ik daarom slechts deze korte verklaring."