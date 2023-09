Joe Jonas en Sophie Turner reageren op scheiding: 'Gezamenlijke beslissing'

Joe Jonas en Sophie Turner bevestigen het nieuws dat ze gaan scheiden. Volgens de zanger en de actrice is de scheiding een gezamenlijke beslissing.

"Na een huwelijk van vier mooie jaren hebben we samen besloten om er op vriendschappelijke wijze een punt achter te zetten", schrijven Turner en Jonas woensdag op Instagram. "Er wordt veel gespeculeerd over waarom we uit elkaar gaan, maar dit is echt een gezamenlijke beslissing. We hopen dat iedereen onze wens voor privacy voor onszelf en onze kinderen kan respecteren."

Eerder op de dag werd al bekend dat Jonas de scheiding officieel had aangevraagd. In scheidingspapieren staat dat het huwelijk "onherstelbaar beschadigd" is. De afgelopen dagen gingen er al geruchten dat de Jonas Brother en de Game of Thrones-actrice niet meer bij elkaar zijn. Zo werd de zanger meermaals zonder trouwring gezien en stond hun gezamenlijke huis in Miami te koop.