B&B Vol liefde-deelneemster Esra bevestigt relatie met Bram uit Zweden

B&B Vol liefde-deelnemer Bram heeft alsnog dankzij het programma een relatie gekregen. De in Zweden woonachtige bed-and-breakfasteigenaar is nu samen met Esra, die in het programma op bezoek ging bij Joy in Spanje.

In de reünieaflevering vertelde Bram niet meer samen te zijn met deelneemster Carolien. Bij hem ontbrak de liefde.

In een video die Bram afgelopen weekend heeft gedeeld, zegt hij verliefd te zijn. Op Instagram deelt de Zweed nu dat het gaat om Esra. Zij deed aan B&B Vol liefde mee voor Joy, de Spaanse B&B-eigenaar die in Málaga woont.

"Het hoge woord is eruit", schrijft Esra namens het koppel. "Er werd in de afgelopen weken een hele hoop gespeculeerd in medialand. Nu kan ik toch wel echt zeggen dat wij verliefd zijn op elkaar." Esra is momenteel in Zweden en heeft een enkele reis geboekt.

Via verschillende juicekanalen ging het gerucht dat Bram en Esra nu samen zijn. De deelneemster had op sociale media een filmpje van haar bezoek aan Bram geplaatst.

Hun relatie is niet de enige die in het programma is ontstaan. Deelnemers Debbie en Paul en ook Joy en Dani zijn nog steeds samen. Daarnaast zouden Thalia (die op bezoek was bij Leendert) en Harry (die te gast was bij Debbie) een relatie hebben.