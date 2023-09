Leontine Ruiters over beschuldigde ex Marco Borsato: 'We staan achter hem'

Leontine Ruiters en de rest van haar gezin steunen de van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Marco Borsato, zegt ze in een interview met Nouveau. De presentatrice heeft zich voor het eerst sinds de beschuldigingen publiekelijk uitgelaten over haar ex.

"Wij staan allemaal achter Marco", vertelt Ruiters. "Ik vind het alleen lastig om over Marco te praten, omdat hij dat zelf helemaal niet doet. Er zal echter een moment komen waarop hij dat wel gaat doen. En dan is het aan hem om daarover te vertellen."

Ruiters scheidde in 2020 na een huwelijk van bijna 22 jaar van de zanger. Daarna bloeide hun relatie weer op, maar tot een hereniging kwam het niet. Samen hebben ze drie kinderen: Luca, Senna en Jada. Nog steeds heeft de presentatrice het moeilijk met de breuk.

"Als je zo lang samen bent geweest en allebei je eigen rol en plekje in dat huwelijk hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf daarna weer te herontdekken. Ik zit nog midden in die reis. Het dat gaat met ups en downs."

"Ik vond het lastig om het leven ineens alleen te moeten doen en ik had angsten over de toekomst", gaat Ruiters verder. "Er speelt natuurlijk veel rond Marco. We steunen hem als familie heel erg, maar dan nog speelt het een grote rol binnen ons gezin."

Ruiters zegt te hopen dat de rust in hun gezin weer terugkeert. "Ik hoop dat Marco en ik in de toekomst opa en oma kunnen worden van onze kleinkinderen en dat mijn kinderen zich kunnen ontplooien ondanks de situatie die rond hun vader speelt."

Borsato deed aangifte in lopende zedenzaak

In maart werd bekend dat het onderzoek naar de beschuldigingen over zijn tijd bij The voice of Holland is geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs.

Wel loopt er nog een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte uit december 2021. De aangeefster zegt dat de zanger haar heeft betast toen ze vijftien was. Haar aangifte is niet gerelateerd aan het tv-programma.