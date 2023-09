Kylie Jenner en Timothée Chalamet zoenend gezien bij concert van Beyoncé

Delen via E-mail

Kylie Jenner en Timothée Chalamet zijn voor het eerst samen in het openbaar gezien, nadat geruchten over een relatie tussen de twee waren opgelaaid. De 26-jarige realityster en 27-jarige acteur hebben een concert van Beyoncé bezocht en zijn daar zoenend gezien.

Op beelden die Page Six deelt is te zien hoe de twee innig in gesprek zijn voordat het concert begint. Op beelden die op sociale media circuleren, zoenen ze elkaar.